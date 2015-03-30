Как сделать редирект в WordPress

Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о создании редиректов (перенаправлений) в WordPress. Если вам нужно перенаправить пользователей и поисковые системы на другой URL отличный от того, который они первоначально запросили, тогда 301 редирект то, что вам нужно!

301 переадресацию удобно использовать в таких случаях:

когда нужно перенаправить одну страницу сайта (ссылку) на другую;

при переносе страницы, для того чтобы поисковые системы и пользователи заходили с поиска на рабочую страницу вместо нерабочей;

в любых случаях, когда нужно перенаправить пользователей и поисковых роботов с одного URL на другой;

301 редирект — постоянное перенаправление, которое передает около 90-99% ссылочного веса. Такой вид редиректа указывает на то, что страница перемещена по новому адресу, а старый url следует считать устаревшим.

Как сделать 301 редирект в WordPress

Для создания редиректа в WordPress мы будем использовать отличный плагин — Redirection. Теперь давайте пошагово разберем как создать 301 редирект.

Для того чтобы создать перенаправление нужно:

1. Установить и активировать плагин Redirection.

2. После того как мы установили и активировали плагин переходим в Инструменты -> Redirection.

3. В открывшемся окне нужно сделать следующее:

в Source URL нужно указать старый URL-адрес , при переходе на который мы хотим переходить на другую страницу;

нужно указать , при переходе на который мы хотим переходить на другую страницу; в Target URL указываем новый URL-адрес , на который мы будем переходить при клике на ссылку, указанную в Source URL;

указываем , на который мы будем переходить при клике на ссылку, указанную в Source URL; ставим галочку в Regular expression ;

; после того как вы указали URL-ы нажимаем кнопку Add Redirection.

Готово! Перенаправление создано!

Как создать временный редирект в WordPress

В случае, если вам нужно создать временный редирект или изменить 301 на 307 нужно:

1. Создаем перенаправление как в примере выше, если оно еще не создано.

2. Нажимаем «Edit» на нужном нам редиректе.

3. Нажимаем на прямоугольник. (1 на рис.). Выбираем в выпадающем списке 307 — Temporary Redirect (2 на рис.). Нажимаем кнопку «Save».

Готово! Как видите, всего за несколько кликов можно создать временное перенаправление или изменить уже созданное ранее перенаправление на временное.

Если у вас возникли вопросы при создании редиректов в WordPress, задавайте их в комментариях.

Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о создании редиректов (перенаправлений) в WordPress. Если вам нужно перенаправить пользователей и поисковые системы на другой URL отличный от того, который они первоначально запросили, тогда 301 редирект то, что вам нужно! 301 переадресацию удобно использовать в таких случаях: когда нужно перенаправить одну страницу сайта (ссылку) на другую; при переносе страницы, для того чтобы поисковые системы и пользователи заходили с поиска на рабочую страницу вместо нерабочей; в любых случаях, когда нужно перенаправить пользователей и поисковых роботов с одного URL на другой; 301 редирект - постоянное перенаправление, которое передает около 90-99% ссылочного веса. Такой вид редиректа указывает на то, что страница перемещена по новому…