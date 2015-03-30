Как сделать редирект в WordPress

Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о создании редиректов (перенаправлений) в WordPress. Если вам нужно перенаправить пользователей и поисковые системы на другой URL отличный от того, который они первоначально запросили, тогда 301 редирект то, что вам нужно!
301 переадресацию удобно использовать в таких случаях:
- когда нужно перенаправить одну страницу сайта (ссылку) на другую;
- при переносе страницы, для того чтобы поисковые системы и пользователи заходили с поиска на рабочую страницу вместо нерабочей;
- в любых случаях, когда нужно перенаправить пользователей и поисковых роботов с одного URL на другой;
301 редирект — постоянное перенаправление, которое передает около 90-99% ссылочного веса. Такой вид редиректа указывает на то, что страница перемещена по новому адресу, а старый url следует считать устаревшим.
Как сделать 301 редирект в WordPress
Для создания редиректа в WordPress мы будем использовать отличный плагин — Redirection. Теперь давайте пошагово разберем как создать 301 редирект.
Для того чтобы создать перенаправление нужно:
1. Установить и активировать плагин Redirection.
2. После того как мы установили и активировали плагин переходим в Инструменты -> Redirection.
3. В открывшемся окне нужно сделать следующее:
- в Source URL нужно указать старый URL-адрес, при переходе на который мы хотим переходить на другую страницу;
- в Target URL указываем новый URL-адрес, на который мы будем переходить при клике на ссылку, указанную в Source URL;
- ставим галочку в Regular expression;
- после того как вы указали URL-ы нажимаем кнопку Add Redirection.
Готово! Перенаправление создано!
Как создать временный редирект в WordPress
В случае, если вам нужно создать временный редирект или изменить 301 на 307 нужно:
1. Создаем перенаправление как в примере выше, если оно еще не создано.
2. Нажимаем «Edit» на нужном нам редиректе.
3. Нажимаем на прямоугольник. (1 на рис.). Выбираем в выпадающем списке 307 — Temporary Redirect (2 на рис.). Нажимаем кнопку «Save».
Готово! Как видите, всего за несколько кликов можно создать временное перенаправление или изменить уже созданное ранее перенаправление на временное.
Если у вас возникли вопросы при создании редиректов в WordPress, задавайте их в комментариях.
Спасибо автору. Четко и понятно.
Пожалуйста, рад что Вам пригодилось 🙂
Спасибо за помощь, просто и понятно.
Здравствуйте.
Спасибо за уроки.
Подскажите пожалуйста, формально разница между 301 и 307 ясна, но смысл до конца мне не ясен. Эта разница важна только для поисковиков, или для ….? Подскажите суть вот таких перенаправлений.
Спасибо.
Здравствуйте. 301 редирект поисковые боты видят как «постоянный», и лучше всего использовать его. 307 считается как временный и его можно использовать к примеру во время тех. работ на сайте.
А как его использовать во время тех работ в админку же не пускает?
В админку пускать должно
пишет «На этой странице обнаружена циклическая переадресация
ERR_TOO_MANY_REDIRECTS «
Попробуйте почистить куки браузера, проверьте правильность .htaccess, обновите WP. Точную причину сказать сложно.
У Вас со стораницы 1 идет переадресация на страницу 2, с которой переадресовывает на 1 страницу. Еще возможна такая схема 1 -> 2 -> 3 -> … -> n .
Добрый день.
Как лучше делать 301 редирект: через файл .htaccess руками или через плагин? И почему?:)
Здравствуйте. Добавляя его руками или плагином, редирект останется редиректом. Плюс плагина в простоте и удобстве.
Здравствуйте! Все сделал по инструкций. Сайт перенаправляет НО на перенаправляемым сайте в адресной строке выходит не корректный адрес.Например: site.kz/ru/ruhttp:/site.kz/. то есть дублируется, и следовательно не правильно открывает страницу. Как быть ??
добрый день, у меня возникла такая же проблема, есть ли решение по этой проблеме?
Может у вас есть ответ на такой вопрос. Когда просто меняешь название страницы, например укорачиваешь его нужно ли использовать 301 редирект? Заметил что wordpress сам перенапрявляет потом по новому адресу если ввести старый адрес в браузере или даже перейти из поиска по старому URL, не является это перенаправления 301 редиректом. Такой же вопрос возникает если убрать из URL в wordpress например категорию, или в панели админки изменить что-то в Настройки постоянных ссылок? В результате все равно wordpress перенаправляет на нужную страницу.
А как вернуть назад, что бы редирект не работал? Просто удалить в плагине редирект не срабатывает
Подскажите как удрать редирект. Подключил, теперь не могу убрать
Благодарю, информация помогла. А как сделать, чтобы то, на что идёт перенаправление открывалось не в этой же вкладке, а в новой рядом?
Красава! Все просто и быстро! Спасибо за подсказку о существовании такого плагина;)
Спасибо огромное! А то сама голову сломала, куда скрипт вставлять?!?
Кто у кого рерайтил? Одно и то же.
Не помогло!!! Что делать ????
Что-то пошло не так
WordPress вернул неожиданное сообщение. Это может быть вызвано тем, что REST API не работает, или другим плагином или темой.
Если вы не можете получить что-либо, то Redirection может столкнуться с трудностями при общении с вашим сервером. Вы можете вручную изменить этот параметр:
что изменять где изменять хрен знает….
Тоже не помогло. Что уже не работает.
Как отключить переадресацию, отключением в плагине, удаление переадресацию и деактивирование плагина не помогает.
В течении какого времени нужно поменять временный редирект 307 на постоянный 301? или это не критично?
скажите как сделать редирект с сайта на сайт?
Здравствуйте, у меня такая ситуация. Я создала сайт для отеля, загрузила плагин букинг, настроила. Но мне нужно чтобы когда кто-то делал резервацию, то сраница автоматически переадресовывалась на другой сайт (тот сайт на который должен открывать при нажатии Бронировать) Пожалуйста Помогите.