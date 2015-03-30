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Как сделать редирект в WordPress

Как сделать редирект в WordPress

Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о создании редиректов (перенаправлений) в WordPress. Если вам нужно перенаправить пользователей и поисковые системы на другой URL отличный от того, который они первоначально запросили, тогда 301 редирект то, что вам нужно!

301 переадресацию удобно использовать в таких случаях:

  • когда нужно перенаправить одну страницу сайта (ссылку) на другую;
  • при переносе страницы, для того чтобы поисковые системы и пользователи заходили с поиска на рабочую страницу вместо нерабочей;
  • в любых случаях, когда нужно перенаправить пользователей и поисковых роботов с одного URL на другой;

301 редирект — постоянное перенаправление, которое передает около 90-99% ссылочного веса. Такой вид редиректа указывает на то, что страница перемещена по новому адресу, а старый url следует считать устаревшим.

Как сделать 301 редирект в WordPress

Для создания редиректа в WordPress мы будем использовать отличный плагин — Redirection. Теперь давайте пошагово разберем как создать 301 редирект.

Для того чтобы создать перенаправление нужно:

1. Установить и активировать плагин Redirection.

2. После того как мы установили и активировали плагин переходим в Инструменты -> Redirection.

Как сделать редирект в WordPress. Редирект с одной страницы на другую. 301 редирект в WordPress. Переадресация в WordPress

3. В открывшемся окне нужно сделать следующее:

  • в Source URL нужно указать старый URL-адрес, при переходе на который мы хотим переходить на другую страницу;
  • в Target URL указываем новый URL-адрес, на который мы будем переходить при клике на ссылку, указанную в Source URL;
  • ставим галочку в Regular expression;
  • после того как вы указали URL-ы нажимаем кнопку Add Redirection.

Как сделать редирект в WordPress

Готово! Перенаправление создано!

Как создать временный редирект в WordPress

В случае, если вам нужно создать временный редирект или изменить 301 на 307 нужно:

1. Создаем перенаправление как в примере выше, если оно еще не создано.

2. Нажимаем «Edit» на нужном нам редиректе.

Как сделать редирект в WordPress

3. Нажимаем на прямоугольник. (1 на рис.). Выбираем в выпадающем списке 307 — Temporary Redirect (2 на рис.). Нажимаем кнопку «Save».

Временный редирект в WordPress

Готово! Как видите, всего за несколько кликов можно создать временное перенаправление или изменить уже созданное ранее перенаправление на временное.

Если у вас возникли вопросы при создании редиректов в WordPress, задавайте их в комментариях.

Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о создании редиректов (перенаправлений) в WordPress. Если вам нужно перенаправить пользователей и поисковые системы на другой URL отличный от того, который они первоначально запросили, тогда 301 редирект то, что вам нужно! 301 переадресацию удобно использовать в таких случаях: когда нужно перенаправить одну страницу сайта (ссылку) на другую; при переносе страницы, для того чтобы поисковые системы и пользователи заходили с поиска на рабочую страницу вместо нерабочей; в любых случаях, когда нужно перенаправить пользователей и поисковых роботов с одного URL на другой; 301 редирект - постоянное перенаправление, которое передает около 90-99% ссылочного веса. Такой вид редиректа указывает на то, что страница перемещена по новому&hellip;

Обзор

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27 комментариев

  1. Аватар
    Владимир
    14.04.2015 на 07:01

    Спасибо автору. Четко и понятно.

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  2. Аватар
    Николай
    01.12.2015 на 22:40

    Спасибо за помощь, просто и понятно.

    Ответить
  3. Аватар
    Сергей
    04.12.2015 на 12:26

    Здравствуйте.
    Спасибо за уроки.
    Подскажите пожалуйста, формально разница между 301 и 307 ясна, но смысл до конца мне не ясен. Эта разница важна только для поисковиков, или для ….? Подскажите суть вот таких перенаправлений.
    Спасибо.

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  4. Аватар
    Николай
    25.12.2015 на 18:33

    пишет «На этой странице обнаружена циклическая переадресация

    ERR_TOO_MANY_REDIRECTS «

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    • Аватар
      Александр
      28.12.2015 на 10:11

      Попробуйте почистить куки браузера, проверьте правильность .htaccess, обновите WP. Точную причину сказать сложно.

      Ответить
    • Аватар
      Антон
      16.07.2017 на 23:33

      У Вас со стораницы 1 идет переадресация на страницу 2, с которой переадресовывает на 1 страницу. Еще возможна такая схема 1 -> 2 -> 3 -> … -> n .

      Ответить
  5. Аватар
    Антон
    24.04.2016 на 15:34

    Добрый день.
    Как лучше делать 301 редирект: через файл .htaccess руками или через плагин? И почему?:)

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  6. Аватар
    Ayan
    28.04.2016 на 20:51

    Здравствуйте! Все сделал по инструкций. Сайт перенаправляет НО на перенаправляемым сайте в адресной строке выходит не корректный адрес.Например: site.kz/ru/ruhttp:/site.kz/. то есть дублируется, и следовательно не правильно открывает страницу. Как быть ??

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    • Аватар
      Mihail
      23.02.2017 на 23:48

      добрый день, у меня возникла такая же проблема, есть ли решение по этой проблеме?

      Ответить
  7. Аватар
    Relay
    29.08.2016 на 01:21

    Может у вас есть ответ на такой вопрос. Когда просто меняешь название страницы, например укорачиваешь его нужно ли использовать 301 редирект? Заметил что wordpress сам перенапрявляет потом по новому адресу если ввести старый адрес в браузере или даже перейти из поиска по старому URL, не является это перенаправления 301 редиректом. Такой же вопрос возникает если убрать из URL в wordpress например категорию, или в панели админки изменить что-то в Настройки постоянных ссылок? В результате все равно wordpress перенаправляет на нужную страницу.

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  8. Аватар
    Александр
    27.10.2016 на 19:37

    А как вернуть назад, что бы редирект не работал? Просто удалить в плагине редирект не срабатывает

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  9. Аватар
    Виктор
    08.04.2017 на 12:52

    Подскажите как удрать редирект. Подключил, теперь не могу убрать

    Ответить
  10. Аватар
    Инна
    18.06.2017 на 20:41

    Благодарю, информация помогла. А как сделать, чтобы то, на что идёт перенаправление открывалось не в этой же вкладке, а в новой рядом?

    Ответить
  11. Аватар
    Андрей
    01.03.2018 на 11:43

    Красава! Все просто и быстро! Спасибо за подсказку о существовании такого плагина;)

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  12. Аватар
    Ольга
    21.05.2018 на 18:28

    Спасибо огромное! А то сама голову сломала, куда скрипт вставлять?!?

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  13. Аватар
    Дмитрий
    26.08.2018 на 10:29

    Кто у кого рерайтил? Одно и то же.

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  14. Аватар
    Батя
    24.02.2019 на 09:17

    Не помогло!!! Что делать ????

    Что-то пошло не так
    WordPress вернул неожиданное сообщение. Это может быть вызвано тем, что REST API не работает, или другим плагином или темой.

    Если вы не можете получить что-либо, то Redirection может столкнуться с трудностями при общении с вашим сервером. Вы можете вручную изменить этот параметр:

    что изменять где изменять хрен знает….

    Ответить
  15. Аватар
    Егор
    06.06.2019 на 05:40

    Тоже не помогло. Что уже не работает.

    Ответить
  16. Аватар
    noname
    30.06.2019 на 21:33

    Как отключить переадресацию, отключением в плагине, удаление переадресацию и деактивирование плагина не помогает.

    Ответить
  17. Аватар
    Rusfet
    23.09.2019 на 12:01

    В течении какого времени нужно поменять временный редирект 307 на постоянный 301? или это не критично?

    Ответить
  18. Аватар
    Сергей
    30.06.2020 на 18:29

    скажите как сделать редирект с сайта на сайт?

    Ответить
  19. Аватар
    Гюнель
    18.12.2020 на 15:24

    Здравствуйте, у меня такая ситуация. Я создала сайт для отеля, загрузила плагин букинг, настроила. Но мне нужно чтобы когда кто-то делал резервацию, то сраница автоматически переадресовывалась на другой сайт (тот сайт на который должен открывать при нажатии Бронировать) Пожалуйста Помогите.

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